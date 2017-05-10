Путин вышел на лед в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги, сообщает ТАСС. Встреча проходит в Олимпийском дворце спорта "Большой" в Сочи.

Партнерами Путина по команде стали министр обороны Сергей Шойгу, олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Павел Буре, ворота защищает губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Соперниками команды "Легенды хоккея" стала сборная Ночной хоккейной лиги, за которую сыграли Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг.