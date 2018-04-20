Путин поздравил Фетисова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем бывшего хоккеиста и тренера, депутата Госдумы Вячеслава Фетисова. Сегодня двукратному олимпийскому чемпиону и двукратному обладателю Кубка Стэнли исполнилось 60 лет.

"Талант, волевой характер и исключительная работоспособность позволили вам состояться в большом спорте, стать великолепным хоккеистом и авторитетным наставником.

И конечно, отмечу вашу значимую общественную деятельность, искреннюю заботу о продвижении победных традиций российского спорта, популяризации активного образа жизни в нашей стране.

Желаю вам здоровья и реализации намеченных планов", - говорится в письме Путина на официальном сайте Кремля.