Путин пошутил про свою игру в хоккей

Президент РФ Владимир Путинрезидент посетил новый хоккейный тренировочный центр образовательного центра "Сириус" в Сочи, сообщает "Российская газета". Экскурсию провели глава "Сириуса" Елена Шмелева и руководитель компании "Норильский никель" Владимир Потанин. Главе государства рассказали, как тренируются воспитанники и показали современные тренажеры - для отработки бросков, ударов по воротам, гимнастические залы, тренажеры для развития навыков скорости и силы, а также специальные беговые дорожки для хоккеистов.

Когда Владимир Путин узнал, что сюда можно направлять воспитанников, которые недостаточно выкладываются на льду, то пошутил: "Это вы про меня?".

Президент неоднократно принимал участие в матчах Ночной хоккейной лиги.