Путин поблагодарил организаторов Ночной хоккейной лиги

Президент России Владимир Путин поздравил участников, гостей и организаторов Ночной хоккейной лиги с открытием финального этапа турнира. Также он отметил роль соревнований в популяризации спорта.

"Наша страна всегда славилась хоккейной школой и её победными традициями. В основе такого успеха была, без сомнения, большая популярность и востребованность массового спорта, мощная система отбора и подготовки талантливых игроков.

Важно, что сегодня в обществе, и особенно среди молодёжи, набирает силу и возрождается стремление заниматься спортом, ценить преимущества здорового, активного образа жизни. Вижу в этом заслугу и вашей организации.

Отрадно, что в нынешнем году количество команд – участниц фестиваля вновь выросло. А значит, усилиями организаторов, тренеров, энтузиастов этот успешный проект продолжает развиваться. Пусть Лига и впредь расширяет свои горизонты, "прирастает" новыми любительскими клубами и болельщиками.

Желаю вам удачи, зрелищных матчей и ярких побед", - говорится в письме Путина на официальном сайте Кремля.