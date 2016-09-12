Путин объявил благодарность Знарку, Буре и Третьяку за вклад в развитие отечественного хоккея

Президент России Владимир Путин объявил благодарность за большой вклад в развитие отечественного хоккея главному тренеру сборной России Олегу Знарку, а также другим известным в прошлом хоккеистам и тренерам, информирует официальный интернет-портал правовой информации. В общей сложности благодраность получили 113 человек.

Благодарности удостоились: изветные в прошлом российские и советские хоккеисты Павел Буре, Игорь Ларионов, Валерий Каменский, Борис Майоров, Александр Мальцев, Борис Михайлов, Александр Могильный, Вячеслав Фетисов; главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов, главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин, бывший тренер сборной России Вячеслав Быков, главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов, председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг, председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко, президент ФХР Владислав Третьяк и другие.