Против хоккеиста, устроившего дебош в самолете, возбуждено административное дело

Полиция возбудила административное дело за мелкое хулиганство в отношении хоккеиста, устроившего дебош в самолете рейса Сочи - Москва. Ранее стало известно, что "известный хоккеист, игравший в России и за рубежом", устроил пьяный дебош в бизнес-классе, из-за чего самолет пришлось экстренно посадить в Воронеже.

- Полицейские задержали известного хоккеиста, который устроил дебош в салоне самолета. По предварительной информации, он летел в салоне бизнес-класса и злоупотреблял алкоголем, кроме того, он подрался с соседом. В отношении него полицейские возбудили административное дело за мелкое хулиганство, - говорится в сообщении МВД.

- В транспортную полицию поступило сообщение от диспетчера службы авиационной безопасности о необходимости прибытия наряда полиции на борт воздушного судна, выполняющего рейс из Сочи в Москву, - сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. - Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок, нецензурно выражался в адрес пассажиров и бортпроводников, в связи с чем командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Воронеже.

По ее словам, сотрудники транспортной полиции доставили пассажира в дежурную часть Юго-Восточного линейного управления МВД России на транспорте. "Им оказался 37-летний гражданин. В отношении него составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство")", - добавила Волк.