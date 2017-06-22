Прощание с Сергеем Мыльниковым пройдет 24 июня

Церемония прощания с олимпийским чемпионом-1988 Сергеем Мыльниковым состоится 24 июня, сообщает пресс-служба ФХР. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.

Бывший вратарь сборной СССР по хоккею умер в возрасте 58 лет. О причинах смерти не сообщается.

Мыльников большую часть карьеры провел в челябинском клубе, а в 1989 году стал первым российским вратарем в НХЛ, перейдя в "Квебек". После возвращения в СССР он провел три сезона в ярославском "Торпедо", а завершил карьеру в шведском "Сэтерсе". После завершения карьеры Мыльников работал в Швеции, после чего трудился в "Ладе", "Крыльях Советов", "Северстали", "Витязе" и "Автомобилисте".