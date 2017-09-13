Президент РФ и участники суперсерии-72 встретятся с учениками "Сириуса"

Пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства и участники суперсерии СССР - Канада 1972 года в Сочи в среду встретятся с учениками "Сириуса". По его словам, помимо общения с учащимися, Путин и бывшие хоккеисты посетят матч детский матч.

- В конце дня у президента запланировано общение с участниками суперсерии СССР-Канада 72, - цитирует "Р-Спорт" Пескова. - Хоккеисты там будут, канадские хоккеисты, несколько человек приехали в этой связи. Они посетят сначала в "Сириусе" ребятишек, которые там занимаются по секции хоккея, поприсутствуют на матче детских команд. И затем Путин и хоккеисты пообщаются с учениками.