Президент ФХР будет избран 12 апреля на отчетно-выборной конференции организации

12 апреля в 12.00 по московскому времени в Музее славы отечественного хоккея состоится отчетно-выборная конференция Федерация хоккея России (ФХР), где будет избран новый глава организации, сообщает пресс-служба ФХР. Действующим президентом организации является Владислав Третьяк, который занимает данный пост с 2006 года.



В повестку дня конференции также будут включены вопросы об утверждении отчета о деятельности ФХР за период с 2014 по 2018 годы, избрании членов правления ФХР и контрольно-ревизионной комиссии ФХР.



В конференции примут участие представители региональных федераций хоккея, члены правления ФХР.