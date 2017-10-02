Правило видеопросмотра при взятии ворот перед Олимпиадой будет опробовано на Евротуре

Правило, по которому тренеры сборных во время Олимпиады в Пхенчхане смогут делать запрос на видеопросмотр спорного эпизода, связанного со взятием ворот, будет опробовано на ближайших этапах Евротура. Об этом сообщил член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ), президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Ранее стало известно, что по итогам полугодового конгресса международной федерации в скором времени будет объявлено о введении такого правила.

- Об этом еще не объявили, но вопрос такой на конгрессе стоял, - цитирует ТАСС Третьяка. - Было предложение сначала попробовать ввести это правило на чемпионате мира, но мы первыми выступили с тем, чтобы оно было на Олимпиаде, поскольку от таких моментов зависит судьба медалей и выхода в полуфинал или финал, - сказал Третьяк. - Оргкомитет Игр сказал, что он не может не прислушиваться к мнению основных участников турнира и постарается решить этот вопрос. И Константин Комиссаров (секретарь комитета ИИХФ) сказал, что это будет опробовано на этапах Евротура.