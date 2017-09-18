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15:15 | Хоккей

Прав ли Овечкин по Олимпиаде? Баттл Еронко vs Шевченко – во вторник в 14.00

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Завтра в 14.00 по московскому времени состоится онлайн с двумя корреспондентами отдела хоккея "СЭ" – Игорем Еронко и Алексеем Шевченко. Главная тема эфира, прямую трансляцию которого вы сможете посмотреть на нашем канале YouTube (она будет доступна и в соцсетях "СЭ"), – заявление форварда "Вашингтона" Александра Овечкина, который объяснил причины, почему он не примет участие на Олимпиаде в Пхенчхане. Наши журналисты обсудят ключевые вопросы по этой теме:

– Прав ли Овечкин, отказавшись от Олимпиады?
– Мог ли Александр разорвать контракт с "Вашингтоном"?
– В чем был смысл демарша игрока в апреле в отношении НХЛ?
– Что ждет Овечкина в новом сезоне НХЛ?

ОВЕЧКИН НЕ ВИНОВАТ. МНЕНИЕ ЕРОНКО //
ОВЕЧКИН НЕ ПРАВ. МНЕНИЕ ШЕВЧЕНКО

 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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bezik

а я с удовольствием гляну. Намного интереснее всяких версусов, да и корреспонденты толковые

16:01

SpaMan

Версус бы еще назвали.....слов нет, сами смотрите сие убогое действо

15:50

spetrov

Надеюсь, корреспонденты останутся в рамках. :)

15:41