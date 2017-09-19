Прав ли Овечкин по Олимпиаде? Баттл Еронко vs Шевченко. Как это было

В 14.00 по московскому времени начался онлайн с двумя корреспондентами отдела хоккея "СЭ" – Игорем Еронко и Алексеем Шевченко. Главная тема эфира, прямую трансляцию которого вы могли посмотреть на нашем канале YouTube (она доступна и в соцсетях "СЭ"), – заявление форварда "Вашингтона" Александра Овечкина, который объяснил причины, почему он не примет участие на Олимпиаде в Пхенчхане. Наши журналисты обсудили ключевые вопросы по этой теме:
– Прав ли Овечкин, отказавшись от Олимпиады?
– Мог ли Александр разорвать контракт с "Вашингтоном"?
– В чем был смысл демарша игрока в апреле в отношении НХЛ?
– Что ждет Овечкина в новом сезоне НХЛ?
ОВЕЧКИН НЕ ВИНОВАТ. МНЕНИЕ ЕРОНКО //
ОВЕЧКИН НЕ ПРАВ. МНЕНИЕ ШЕВЧЕНКО
Материалы других СМИ
Марио66
Оооох, Шева эпичен в своих лайвах! Ему только яркого красочного костюма с галстуком не хватает для полноты образа.
16:02
bezik
Отлично. 5+. Только тема Овечкина неинтересна. Все остальное с удовольствием прослушал
15:32
bezik
Забавно начали
14:02
Bache Gabrielsen
"Баттл"... Во как. Пустили Дуньку в Европу. Дунька узнала новые слова :)
13:05
ViTTyler
Игрь, вы когда-нибудь слышали афоризм Марка Твена: "Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь на их уровень, а там они вас задавят опытом".
09:21
Мартыныч
Слушайте! О чем тут говорить то можно? Даже если бы он разорвал контракт, они все равно имели бы на него права и на олимпиаду бы он не успел попасть. Это факт! Все остальное - просто гон! Исключительно попытки перенести свои проблемы на Ови.
08:47
bezik
а я с удовольствием гляну. Намного интереснее всяких версусов, да и корреспонденты толковые
16:01 18 сентября
SpaMan
Версус бы еще назвали.....слов нет, сами смотрите сие убогое действо
15:50 18 сентября
spetrov
Надеюсь, корреспонденты останутся в рамках. :)
15:41 18 сентября