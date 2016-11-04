21:44 | ХОККЕЙ

Пожилой болельщик скончался во время матча двух столиц

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69-летний болельщик из Санкт-Петербурга скончался во время матча с участием хоккеистов двух столиц, посвященного 70-летию отечественного хоккея, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу СКА. По предварительным данным, причиной смерти мог стать сердечный приступ.

"Была оказана скорая медицинская помощь дежурившими на мероприятии врачами. К сожалению, мужчину не удалось спасти. Клуб приносит соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Матч двух столиц, проходивший в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, завершился победой московской команды со счетом 9:7.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161104/1111789418.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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MAYERICK

Айртон Не Док ли случаем? Или Наташин Внук? ___________________________________________ Чем может паштет отличаться - тупым и грязным юмором.....жлоб, спрячься и заткнись....урод..........

22:13

Айртон

Не Док ли случаем? Или Наташин Внук?

22:03

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