Пожилой болельщик скончался во время матча двух столиц

69-летний болельщик из Санкт-Петербурга скончался во время матча с участием хоккеистов двух столиц, посвященного 70-летию отечественного хоккея, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу СКА. По предварительным данным, причиной смерти мог стать сердечный приступ.

"Была оказана скорая медицинская помощь дежурившими на мероприятии врачами. К сожалению, мужчину не удалось спасти. Клуб приносит соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Матч двух столиц, проходивший в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, завершился победой московской команды со счетом 9:7.