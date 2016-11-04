Пожилой болельщик скончался во время матча двух столиц

69-летний болельщик из Санкт-Петербурга скончался во время матча с участием хоккеистов двух столиц, посвященного 70-летию отечественного хоккея, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу СКА. По предварительным данным, причиной смерти мог стать сердечный приступ.
"Была оказана скорая медицинская помощь дежурившими на мероприятии врачами. К сожалению, мужчину не удалось спасти. Клуб приносит соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.
Матч двух столиц, проходивший в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, завершился победой московской команды со счетом 9:7.
MAYERICK
Айртон Не Док ли случаем? Или Наташин Внук? ___________________________________________ Чем может паштет отличаться - тупым и грязным юмором.....жлоб, спрячься и заткнись....урод..........
22:13
Айртон
Не Док ли случаем? Или Наташин Внук?
22:03