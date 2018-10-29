Постма и Старченко – игроки недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ на основании анализа статистических данных выступлений спортсменов признала хоккеиста "Ак Барса" Пола Постму лучшим защитником недели, сообщает пресс-служба лиги. Форвард "Барыса" Роман Старченко стал лучшим нападающим недели.

Лучшим защитником признан Пол Постма ("Ак Барс"), в четырех гостевых матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 5 (1+4) очка. Его шайба в ворота "Амура" стала решающей. Канадский защитник не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+4), а также заблокировал 5 бросков соперников и провел три силовых приема.

Лучшим нападающим признан Роман Старченко ("Барыс"), в трех матчах одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 6 (2+4) очка (лучший показатель недели). Его шайба в ворота "Сибири" стала победной. Нападающий казахстанского клуба набирал очки во всех матчах недели и не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+3).

Следующий матч "Ак Барс" проведет против "Нефтехимика" на стадионе "Нефтехим-Арена" 3 ноября. Игра начнется в 17.00 (мск). "Барыс" сыграет против "Адмирала" на стадионе "Барыс-Арена" завтра. Игра начнется в 16.30 (мск).