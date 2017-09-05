"Почему Овечкин не поможет жителям Ростова?" Онлайн с Шевченко

Корреспондент отдела хоккея "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО ответил на вопросы в прямом эфире на нашем канале YouTube.
Главные темы:
– Почему Денис Глушаков ничего не знает про "Югру"?
– Чемпионат МХЛ начался без регламента. Такого еще не было. По каким правилам играют клубы? Кто виноват?
– Согласно рейтингу КХЛ, кого могут выгнать из лиги в следующем году? Могут ли выгнать "Нефтехимик"? А рижан?
– "Амур" решил уменьшить площадку. Зачем?
– Скоро начало октября. Каких тренеров отправят в отставку?
– В ЦСКА появились недовольные из тех, кто не попадает в состав. Что это за игроки?
– ЦСКА собрал суперсостав, но зрители все равно не ходят. Это безвыходная ситуация?
– Североамериканские СМИ сообщают, что Зариповым интересуется "Питтсбург". Есть ли у него шанс закрепиться в этой команде?