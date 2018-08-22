Плющенко и Билан вместе выступили перед благотворительной игрой в Сочи

Популярный российский певец Дима Билан и двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выступили на льду сочинской арены "Шайба" перед благотворительным хоккейным матчем "От чистого сердца", сообщает "РИА Новости". Билан спел песню Believe, с которой победил на Евровидении-2008. Плющенко тогда также принял участие в выступлении.

По словам Билана, собравшиеся в "Шайбе" зрители стали свидетелем уникального события, которое "случается нечасто".

Деньги, собранные от благотворительного матча, будут переданные детям с ограниченными возможностями.