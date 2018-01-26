Плэтт и Лингле – в заявке Белоруссии на матчи против России и Канады

Федерация хоккея Белоруссии объявила заявку на контрольные товарищеские матчи против сборных России (30 января) и Канады (6 февраля). Всего в команду было вызвано 26 хоккеистов, сообщает пресс-служба федерации.

Заявка выглядит следующим образом:

вратари Михаил Карнаухов (ХК "Динамо-Минск", КХЛ), Дмитрий Мильчаков (ХК "Юность-Минск", Экстралига), Игорь Брикун (ХК ”Гомель“, Экстралига);

защитники: Роман Дюков (ХК ”Сарыарка“, ВХЛ), Дмитрий Знахаренко, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Илья Шинкевич (все – ХК ”Динамо-Минск“, КХЛ), Михаил Хоромандо, Андрей Коршунов (оба – ХК "Неман" Гродно, Экстралига), Павел Казакевич (ХК "Юность-Минск", Экстралига);

нападающие: Артур Гаврус, Евгений Ковыршин, Егор Шарангович, Александр Павлович, Александр Китаров, Артем Волков, Сергей Дрозд, Андрей Степанов, Чарльз Лингле (все – ХК "Динамо-Минск", КХЛ), Джефф Платт (ХК "ЦСКА", КХЛ), Сергей Костицын (ХК "Торпедо" Нижний Новгород, КХЛ), Александр Кулаков, Артем Демков (оба – ХК "Шахтер-Солигорск", Экстралига), Максим Парфеевец, Александр Когалев (оба – ХК "Юность-Минск", Экстралига), Вячеслав Андрющенко (ХК "Сокол" Красноярск, ВХЛ).

Приглашения на сбор также были отправлены Владимиру Денисову, Дмитрию Коробову (оба – ХК "Динамо-Минск", КХЛ), Андрею Костицыну, Павлу Воробью, Роману Граборенко (все – ХК "Куньлунь Ред Стар", КХЛ) и Николаю Стасенко (ХК "Северсталь" Череповец, КХЛ), однако по различным причинам указанные хоккеисты не смогут принять участие в сборах.