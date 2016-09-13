Петр Девяткин покончил с собой из-за долгов

Известный в прошлом хоккеист сборной Казахстана Петр Девяткин покончил с собой из-за большого количества долгов. Об этом сообщил брат погибшего Александр Девяткин.

– В записке он так и написал: простите, не могу так больше жить с долгами, всех люблю. Он прилетел в Новосибирск из Поронайска накануне и в ближайшие дни собирался в Москву по делам и по работе, однако накануне что-то у него не срослось, – приводит слова Александра Девяткина Life.ru.

39-летний Мужчина был найден 10 сентября в Новосибирске сотрудниками полиции повешенным. При нем также была обнаружена предсмертная записка. Проверкой по делу занимается Следственный комитет.

За время своей карьеры Девяткин выступал в московском "Динамо", "Нефтехимике", "Салавате Юлаеве", "Спартаке" и "Амуре". Четвертьфиналист олимпийского турнира 1998 года в Нагано в составе сборной Казахстана. В последнее время Девяткин работал детским тренером на Сахалине. У Петра осталась жена с маленьким ребенком.