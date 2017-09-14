Пэт Стэплтон: "Сожалеем, что не пожали руки после игры в Монреале"

Участник Суперсерии-72 и экс-защитник, отыгравший 15 сезонов в НХЛ, Пэт Стэплтон рассказал о памятном моменте 45-летней давности между сборными СССР​ и Канады. Напомним, в 1972 году в 8 матчах канадцы одержали 4 победы, советские хоккеисты - 3, а еще одна встреча завершилась ничьей.

- Хочу извиниться за то, что мы не пожали руки после первого матча в Канаде, - отметил Стэплтон. - Нам был не знакома эта традиция. Наша цель - сохранять и приумножать наследие Суперсерии. (Евгений БЕЛОУСОВ)