Павел Колобков принял участие в хоккейном матче, посвященном 70-летию Валерия Харламова

20 января в Москве в Ледовом дворце спорта ЦСКА состоялся гала-матч, посвященный памяти легендарного хоккеиста Валерия Харламова. В этом году ему исполнилось бы 70 лет.

В составы команд ЦСКА и сборной СССР вошли звезды отечественного хоккея и ветераны спорта. Матч завершился победой сборной ЦСКА со счетом 9:5.

Впервые в качестве хоккеиста в составе сборной ЦСКА на лед вышел министр спорта РФ, олимпийский чемпион по фехтованию, воспитанник школы ЦСКА Павел Колобков.

– Валерий Харламов – выдающийся хоккеист. Его жизнь трагически оборвалась много лет назад, память о нем не угасла, а число его поклонников постоянно растет, – приводит пресс-служба министерства спорта РФ слова Колобкова. – Что касается матча, это невероятные ощущения! Профессионалы нас, любителей, не щадили, нагружали максимально. Это был принципиально новый опыт.

Игроки обеих команд выступали под номером 17, который навсегда закреплен в ЦСКА и в сборной России за Харламовым, и с фамилией хоккеиста на спине.

Тренерами сборной ЦСКА выступили Владислав Третьяк, Борис Михайлов и Сергей Макаров, а сборной СССР – Александр Якушев, Юрий Ляпкин, Вячеслав Анисин и Владимир Попов.