Павел Дацюк: "Удивлен, что меня назначили капитаном сборной России"

Нападающий сборной России Павел Дацюк после открытой тренировки в Новогорске отметил, что отсутствие игроков НХЛ на Олимпиаде не снизит к ней интерес. Также 39-летний хоккеист остался удивлен решению тренерского штаба назначить его капитаном команды на Игры.
– Многих российских олимпийцев из других видов спорта не будет на Играх. В связи с этим чувствуете дополнительную ответственность?
– Конечно. Ситуация на самом деле неприятная. Нас заставляют бороться и за них тоже.
– Вас назначили капитаном сборной. Удивлены?
– Когда сказали, конечно, удивился.
– Насколько вас коробит то, что не разрешили выступать под российским флагом?
– Мы защищаем родину, будем сражаться и без флага.
– Вы читали правила поведения спортсменов на Олимпиаде?
– Пока нет.
– Если вас спросят в микст-зоне, какую страну представляете, вы знаете, что отвечать?
– По-моему, понятно, какую страну я представляю.
– Отсутствие игроков НХЛ, как отразиться на турнире?
– Их нет во всех командах, и в других тоже. Конечно, Олимпиада от этого потеряет интерес, но медаль цену не потеряет.
– Как вы лично подходите к Олимпиаде? В каких кондициях?
– Мы занимаемся. До старта осталось чуть больше десяти дней. Есть выставочные матчи. Мы наигрываем сочетания, готовимся физически. Многое будет зависеть именно от физического состояния.
– Интересно будет посмотреть составы других команд?
– Пока еще их не видел. Здесь информация ограничена.
– Считаете Олимпиаду самым главным турниром?
– Думаю, любой спортсмен считает Игры самыми главными соревнованиями для себя, и защищать свою страну – это самое достойное. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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Ну это он из скромности.
20:29