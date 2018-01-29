Павел Дацюк: "Удивлен, что меня назначили капитаном сборной России"

Нападающий сборной России Павел Дацюк после открытой тренировки в Новогорске отметил, что отсутствие игроков НХЛ на Олимпиаде не снизит к ней интерес. Также 39-летний хоккеист остался удивлен решению тренерского штаба назначить его капитаном команды на Игры.

– Многих российских олимпийцев из других видов спорта не будет на Играх. В связи с этим чувствуете дополнительную ответственность?

– Конечно. Ситуация на самом деле неприятная. Нас заставляют бороться и за них тоже.

– Вас назначили капитаном сборной. Удивлены?

– Когда сказали, конечно, удивился.

– Насколько вас коробит то, что не разрешили выступать под российским флагом?

– Мы защищаем родину, будем сражаться и без флага.

– Вы читали правила поведения спортсменов на Олимпиаде?

– Пока нет.

– Если вас спросят в микст-зоне, какую страну представляете, вы знаете, что отвечать?

– По-моему, понятно, какую страну я представляю.

– Отсутствие игроков НХЛ, как отразиться на турнире?

– Их нет во всех командах, и в других тоже. Конечно, Олимпиада от этого потеряет интерес, но медаль цену не потеряет.

– Как вы лично подходите к Олимпиаде? В каких кондициях?

– Мы занимаемся. До старта осталось чуть больше десяти дней. Есть выставочные матчи. Мы наигрываем сочетания, готовимся физически. Многое будет зависеть именно от физического состояния.

– Интересно будет посмотреть составы других команд?

– Пока еще их не видел. Здесь информация ограничена.

– Считаете Олимпиаду самым главным турниром?

– Думаю, любой спортсмен считает Игры самыми главными соревнованиями для себя, и защищать свою страну – это самое достойное. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)