Павел Дацюк: "От Олимпиады ждем золота"

Форвард СКА и капитан сборной России на Олимпийских играх-2014 в Сочи Павел Дацюк дал понять, что рассчитывает завоевать золото на Играх в Пхенчхане.

– Нас на каждом турнире считают фаворитами, потому что наши ребята и в НХЛ, и в КХЛ доказывают свою силу, - заявил Дацюк. - С одной стороны, это хорошо, с другой – все по-особому настраиваются на фаворитов, будут стараться нас обыграть. Но мы будем сражаться со всеми.

– Чего вы ждете от Олимпиады?

– Награды самого высокого достоинства. К этому стремиться любой спортсмен. (Евгений БЕЛОУСОВ)