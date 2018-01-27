Павел Дацюк: "От Олимпиады ждем золота"

Форвард СКА и капитан сборной России на Олимпийских играх-2014 в Сочи Павел Дацюк дал понять, что рассчитывает завоевать золото на Играх в Пхенчхане.
– Нас на каждом турнире считают фаворитами, потому что наши ребята и в НХЛ, и в КХЛ доказывают свою силу, - заявил Дацюк. - С одной стороны, это хорошо, с другой – все по-особому настраиваются на фаворитов, будут стараться нас обыграть. Но мы будем сражаться со всеми.
– Чего вы ждете от Олимпиады?
– Награды самого высокого достоинства. К этому стремиться любой спортсмен. (Евгений БЕЛОУСОВ)
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Помор
Когда приедете четвертыми или пятыми, что в оправдание скажете? Ну не смогли, но старались. А первыми вам быть не дадут, не мечтайте. Вас уже заранее МОК в аутсайдеры записал, если что пару судей из Канады с Америкой подключат и все.
18:33
xcb
Как дети... Ей богу... ))))
18:24
rotkiv04
хе-хе, команда нейтралов, ассоциация с радужными
18:14
Отжогин
Что золота ждут - хорошо. Что засудят, как Бог свят - плохо.
17:56