Павел Буре: "Надеемся на присутствие Фазеля на Международном форуме"

Президент "Лиги легенд мирового хоккея" Павел Буре высказал свое мнение по поводу проведения в Москве Международного хоккейного форума. Буре рассчитывает на присутствие на форуме президента ИИХФ Рене Фазеля.

– Как вы оцениваете эту инициативу федерации?

– В этом году наш хоккей отмечает 70 лет. Это будет один из главных хоккейных форумов, где соберется много специалистов. Очень важно встречаться, общаться, находить новые идеи. Надеемся, что президент международной федерации будет присутствовать на форуме. Нужно находить что-то новое. Это будет серьезное, интересное мероприятие. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)