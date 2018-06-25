Партнер Огородникова по хоккейному "Динамо" Андрей Бащенко: "Не верится, что Сергея не стало. Ему бы еще играть и играть"

Бывший хоккеист "Динамо" и ЦСКА Сергей Огородников был скромным и неконфликтным человеком, рассказал его партнер по пятерке в "Динамо-1986" защитник Андрей Бащенко. Вчера 32-летний Огородников погиб в аварии, катаясь на водном мотоцикле.

– В жизни Серега был скромным и неконфликтным парнем. Он всегда отличался спокойствием и рассудительностью. Наверное, таким и должен быть настоящий центрфорвард, - заявил в интервью "СЭ" Бащенко. - С ним было приятно общаться и очень просто находить общий язык. Даже и не вспомню, чтобы он с кем-то когда-то ругался или дрался. Хотя, команда у нас тогда была боевая и задиристая. Чего только стоят матчи против парфеновского ЦСКА!

В коллективе мы иногда подшучивали на Серегой и называли его Биг Ус. Почему? Да потому что у него очень рано начали расти усы. Они были черные, большие и пушистые. Вот и придумали ему такое прозвище. Он на нас не обижался и лишь смеялся в ответ. А еще помню, как мы приехали после летнего отдыха на сборы и на Серегу очень сильно ругался наш динамовский тренер Борис Гольцев. Кричал ему: "Сереж, ну посмотри на себя! В какой форме ты приехал на тренировки после двухмесячного отпуска? Такое ощущение, что ты все это время лежал в канаве и вообще ничего не делал!"

Честно говоря, даже не верится, что Сергея не стало. Мы давно с ним не виделись и не общались. Не знал, что последний сезон он провел в Польше, выиграл бронзу и стал лучшим бомбардиром плей-офф. Ему бы еще играть и играть. Всего-то 32 года. Земля ему пухом, а родным и близким – терпения.

Он играл с Радуловым и мог стать звездой. Жизнь хоккеиста оборвалась в 32 года