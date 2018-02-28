23:42 28 февраля | Хоккей

Овечкин стал советником гендиректора "Динамо"

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Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин стал советником генерального директора ХК "Динамо". Генеральным директором с лета 2017 года является Сергей Федоров, напоминает "Р-Спорт".

Овечкин выступал за бело-голубых в 2001-2005 годах, а также в сезоне-2012/13, когда в НХЛ был локаут. С 2005 года хоккеист играет за "Вашингтон". 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20180228/1133439163.html

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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Supreme77

Вот так должности и получают.

05:58

elizacomarova

Народ нас убивают, выяснилось что 97% граждан заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие как рак и ожирение, проблемы сердца и остальные. Но теперь есть спасение и можно за неделю очиститься. Очистка кардинально улучшила мое здоровье и самочувствие, советую всем попробовать. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением --- http://2qu.ru/gelmitom

03:32

pirogokolja

нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog

02:24

Thomas_Boy_

Алло! Америка? Вашингтон? Шубская? Дайте скорее Сашу!!! Саша? Мы проигрываем! Дай нам какой-нибудь совет!

00:55

maks55555

И что он будет ему советовать, как научить игроков бросать также, как сам Овечкин?

00:34

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