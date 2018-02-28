Овечкин стал советником гендиректора "Динамо"

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин стал советником генерального директора ХК "Динамо". Генеральным директором с лета 2017 года является Сергей Федоров, напоминает "Р-Спорт".
Овечкин выступал за бело-голубых в 2001-2005 годах, а также в сезоне-2012/13, когда в НХЛ был локаут. С 2005 года хоккеист играет за "Вашингтон".
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Supreme77
Вот так должности и получают.
05:58
elizacomarova
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03:32
pirogokolja
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02:24
Thomas_Boy_
Алло! Америка? Вашингтон? Шубская? Дайте скорее Сашу!!! Саша? Мы проигрываем! Дай нам какой-нибудь совет!
00:55
maks55555
И что он будет ему советовать, как научить игроков бросать также, как сам Овечкин?
00:34