Овечкин стал советником гендиректора "Динамо"

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин стал советником генерального директора ХК "Динамо". Генеральным директором с лета 2017 года является Сергей Федоров, напоминает "Р-Спорт".

Овечкин выступал за бело-голубых в 2001-2005 годах, а также в сезоне-2012/13, когда в НХЛ был локаут. С 2005 года хоккеист играет за "Вашингтон".