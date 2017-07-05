Отец братьев Буре перенес инсульт и находится в тяжелом состоянии

Тренер сборной Белоруссии по физподготовке Владимир Буре перенес инсульт, сообщает pressball.by. Две недели назад он был госпитализирован в тяжелом состоянии и около суток пребывал в коме. Сейчас он находится в одной из американских клиник, состояние его оценивается как тяжелое.

Владимир Буре ранее занимался физподготовкой в "Ванкувере" и "Нью-Джерси", занимал пост вице-президента ЦСКА. С Федерацией хоккея Белоруссии он сотрудничает с 2015 года. Его сыновья - Павел и Валерий Буре - известные в прошлом хоккеисты, выступавшие в девяностые - начале двухтысячных в НХЛ.