Олимпийская сборная России выиграла Кубок АЛРОСА

Олимпийская сборная России выиграла у Австрии в заключительном матче Кубка АЛРОСА. Подопечные Олега Браташа победили во всех трех играх турнира (3:2 с Белоруссией и 3:1 с Норвегией) и стали его победителями.

Кубок АЛРОСА

РОССИЯ (олимпийская) - Австрия - 4:3 ОТ (3:0, 0:1, 0:2, 1:0)

Голы: Кравцов - 2 (бол., Шаров, Исаев), 14:35 - 1:0. Гареев - 1 (бол., Шаров, Кравцов), 17:29 - 2:0. Исаев - 1 (Шаров), 19:59 - 3:0. Леблер - 1 (бол., Комарек), 31:05 - 3:1. Ганаль - 1 (Хундертпфунд), 40:30 - 3:2. Циян - 1 (Хаудум), 55:36 - 3:3. Мальцев - 1 (Алтыбармакян), 62:27 - 4:3.

Вратари: Судницин (19:58 - 19:59) - Штаркбаум.

Штраф: 8 - 16.

Броски: 22 (11+5+4+2) - 22 (7+8+7+0).

Судьи: Гофман, Кулев.

28 апреля. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".