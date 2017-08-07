Олимпийская сборная России победила Канаду в Сочи

Олимпийская сборная России обыграла Канаду со счетом 3:2 в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open. В составе победителей по шайбе забросили Станислав Галиев, Артем Федоров и Роман Любимов. У канадцев отличились Максим Норо и Жильбер Брюле.

9 августа российская сборная сыграет в финале турнира против СКА. В матче за третье место встретятся Канада и магнитогорский "Металлург".

Напомним, что прямую трансляцию этого суперматча можно было посмотреть на сайте "СЭ".

Sochi Hockey Open

Россия – Канада – 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)

Голы: Галиев - 2 (Капризов), 4:52 - 1:0. Федоров - 1 (Григоренко), 10:14 - 2:0. Норо - 1 (Эббетт, Козун), 23:02 - 2:1. Брюле - 1 (бол., Рэймонд, Козун), 29:53 - 2:2. Любимов - 1 (бол., Федоров, Григоренко), 34:29 - 3:2.

Вратари: Шестеркин - Пулен (58:04 - 59:44).

Штраф: 29 - 31.

Броски: 22 (13+3+6) - 36 (6+19+11).

Судьи: Гофман, Оленин.

7 августа. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".

Текстовая трансляция матча Россия - Канада