Олимпийская сборная России победила Канаду в Сочи

Олимпийская сборная России обыграла Канаду со счетом 3:2 в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open. В составе победителей по шайбе забросили Станислав Галиев, Артем Федоров и Роман Любимов. У канадцев отличились Максим Норо и Жильбер Брюле.
9 августа российская сборная сыграет в финале турнира против СКА. В матче за третье место встретятся Канада и магнитогорский "Металлург".
Напомним, что прямую трансляцию этого суперматча можно было посмотреть на сайте "СЭ".
Sochi Hockey Open
Россия – Канада – 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)
Голы: Галиев - 2 (Капризов), 4:52 - 1:0. Федоров - 1 (Григоренко), 10:14 - 2:0. Норо - 1 (Эббетт, Козун), 23:02 - 2:1. Брюле - 1 (бол., Рэймонд, Козун), 29:53 - 2:2. Любимов - 1 (бол., Федоров, Григоренко), 34:29 - 3:2.
Вратари: Шестеркин - Пулен (58:04 - 59:44).
Штраф: 29 - 31.
Броски: 22 (13+3+6) - 36 (6+19+11).
Судьи: Гофман, Оленин.
7 августа. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".
Просто как раз-два: пас Капризова из-за ворот и гол Галиева. Это 1:0! pic.twitter.com/W0snY9DwMy– Хоккей России (@russiahockey) 7 августа 2017 г.
А как вам гол Фёдорова? Ретвит, если нравится, ведь это 2:0! pic.twitter.com/smgrsD5S1c– Хоккей России (@russiahockey) 7 августа 2017 г.
Вот так Любимов работает на пятаке! Это большинство, это 3:2! Отлично! pic.twitter.com/oOzJR9XpnR– Хоккей России (@russiahockey) 7 августа 2017 г.
- Металлург Мг (хоккей)
- СКА СПб
- Сборная России (Хоккей)
- Станислав Галиев
- Сборная Канады (Хоккей)
- Роман Любимов
- Жильбер Брюле
- Артем Федоров
- Максим Норо
serjio_1704
Олимпиаду точно выиграем!
21:36 7 августа
механик39
Ну все ,опять встали с колен .
21:07 7 августа
igogohruhru
ура мы выиграли
20:31 7 августа
сабзеро
Вы уж договаривайте, что это за "Канада", любители громких заголовков.
20:28 7 августа