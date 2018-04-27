Олимпийская сборная России победила Белоруссию в овертайме

Олимпийская сборная России обыграла Белоруссию в товарищеском матче - 1:0 в овертайме. Победная шайба на счету защитника Алексея Василевского.
Товарищеский матч
Кубок "АЛРОСА"
Россия - Белоруссия - 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Василевский - 2 (Зернов), 64:39 - 1:0.
Вратари: Сапрыкин - Карнаухов.
Штраф: 2 - 10.
Броски: 40 (8+19+11+2) - 18 (5+8+4+1).
Судьи: Гофман, Кочетов.
27 апреля. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".
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RedIce
Судя по счету, игра была действительно товарищеской ) Ну и правильно, перед ЧМ силы и здоровье надо беречь (не сарказм)
22:22
SV13
Переименуйте уже это убожество...
22:06