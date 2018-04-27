Олимпийская сборная России победила Белоруссию в овертайме

Олимпийская сборная России обыграла Белоруссию в товарищеском матче - 1:0 в овертайме. Победная шайба на счету защитника Алексея Василевского.

Товарищеский матч

Кубок "АЛРОСА"

Россия - Белоруссия - 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Василевский - 2 (Зернов), 64:39 - 1:0.

Вратари: Сапрыкин - Карнаухов.

Штраф: 2 - 10.

Броски: 40 (8+19+11+2) - 18 (5+8+4+1).

Судьи: Гофман, Кочетов.

27 апреля. Санкт-Петербург. СК "Юбилейный".