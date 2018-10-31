Олимпийская сборная России по хоккею объявила состав на Кубок Германии

Тренерский штаб сборной России объявил состав олимпийской команды (ближайшего резерва национальной) на Кубок Германии.



Вратари: Никита Серебряков ("Адмирал"), Иван Бочаров ("Динамо" Москва), Василий Демченко ("Трактор").



Защитники: Роман Рукавишников, Артём Земченок (оба – СКА), Роман Абросимов ("Ак Барс"), Николай Демидов ("Сибирь"), Андрей Ермаков (ЦСКА), Дамир Шарипзянов ("Нефтехимик"), Игорь Исаев ("Трактор"), Рушан Рафиков ("Локомотив"), Дмитрий Юдин ("Ак Барс").



Нападающие: Артур Каюмов, Денис Алексеев (оба – "Локомотив"), Николай Прохоркин, Алексей Кручинин (все – СКА), Андрей Светлаков, Константин Окулов (оба – ЦСКА), Артем Манукян, Кирилл Семенов (оба – "Авангард"), Даниил Ильин ("Торпедо"), Максим Казаков, Никита Михайлов (оба – "Сибирь"), Павел Падакин ("Нефтехимик"), Андрей Чибисов ("Металлург" Мг), Владимир Ткачев ("Салават Юлаев").



Тренерский штаб отправится в Германию в следующем составе: главный тренер Олег Браташ, тренеры Игорь Ефимов и Константин Горовиков, тренер вратарей Александр Колобков.



Кубок Германии состоится в городе Крефельд с 8 по 11 ноября 2018 года.

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