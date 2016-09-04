Олимпиада-2018: у России такие же соперники по группе, как и в Сочи

Определился последний соперник сборной России по групповому турниру Олимпиады-2018. Им стала сборная Словении, которая сегодня обыграла Белоруссию.
Впервые с 1994 года в мужской олимпийский турнир не пробилась ни одна команда с постсоветского пространства - кроме России.
Вместе с Россией и Словенией в группе В на турнире в Пхенчхане сыграют США и Словакия. Отметим, что именно такая же группа была у сборной России на Играх-2014 в Сочи.
Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде-2018:
Группа А - Канада, Чехия, Швейцария, Корея.
Группа В - Россия, США, Словакия, Словения.
Группа С - Швеция, Финляндия, Норвегия, Германия.
besnebes1
На какой, простите, олимпиаде??
20:53