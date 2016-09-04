20:40 | ХОККЕЙ

Олимпиада-2018: у России такие же соперники по группе, как и в Сочи

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Определился последний соперник сборной России по групповому турниру Олимпиады-2018. Им стала сборная Словении, которая сегодня обыграла Белоруссию.

Впервые с 1994 года в мужской олимпийский турнир не пробилась ни одна команда с постсоветского пространства - кроме России.

Вместе с Россией и Словенией в группе В на турнире в Пхенчхане сыграют США и Словакия. Отметим, что именно такая же группа была у сборной России на Играх-2014 в Сочи.

Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде-2018:

Группа А - Канада, Чехия, Швейцария, Корея.

Группа В - Россия, США, Словакия, Словения.

Группа С - Швеция, Финляндия, Норвегия, Германия.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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besnebes1

На какой, простите, олимпиаде??

20:53

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