Ольга Вотоловская: "ИИХФ поддерживает планы России по проведению женских турниров в Европе"

Начальник отдела женского хоккея Федерации хоккея России (ФХР) Ольга Вотоловская сообщила, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) поддерживает планы России по проведению серьезных женских турниров в Европе. Также Вотоловская сообщила, что ФХР "получила предложение принять участие в тестовом турнире для новой возрастной категории, который должен пройти в конце апреля – начале мая 2017 года в Венгрии, и предвосхитить введение в календарь ИИХФ официального чемпионата Европы для юниорок до 16 лет".

– Планы России в ИИХФ поддерживают практически все европейские страны. В частности, продвижение серьезных соревнований по женскому хоккею в Европе. На сегодняшний день, мы имеем только взрослый и молодежный (U-18) чемпионаты мира, больше в женском хоккее крупных соревнований, проводимых под эгидой ИИХФ, к сожалению, нет.

Буквально пару лет назад был проведен последний Кубок европейских чемпионов среди клубных команд: турнир был отменен исходя из спортивных и финансовых соображений. Европейская женская хоккейная общественность пыталась найти компромисс, чтобы спасти турнир, были попытки сделать его более бюджетным, разработаны и представлены в ИИХФ разные форматы проведения Кубка, но из этого так ничего и не вышло.

Одной из своих основных задач в ИИХФ я вижу – создание Европейского турнира и для взрослой категории спортсменок, уверена, что это будет очень интересное и полезное соревнование. В конце октября наша национальная сборная отправится в Германию, где пройдет Турнир четырех наций, так называемый Halloween Cup. Участие в нем также примут сборные команды Германии, Чехии и Швейцарии. Именно там я планирую обсудить с европейцами возможность организации и проведения чемпионата Европы в скором будущем.