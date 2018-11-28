Олег Знарок поедет с молодежной сборной на МЧМ в Канаду

Олег Знарок, которого вчера назначили на должность консультанта тренерского штаба сборной России, отправится вместе с молодежной командой на МЧМ в Канаду.

"Сегодня у нас было совещание, на котором мы приняли решение о том, что Олег Валерьевич поедет на молодежный чемпионат мира с нашей сборной. В этом ничего нового нет, поскольку он будет консультировать все наши команды, будет летать и на другие турниры с участием сборных, включая юниорские и женские", - приводит ТАСС слова первого вице-президента Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

27 ноября Олег Знарок был назначен консультантом тренерского штаба сборной России. В его обязанности будет входить работа с юниорской, молодежной и олимпийской сборными. Молодежный чемпионат мира по хоккею в этом году пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Ванкувере и Виктории. Российская команда на групповом турнире сыграет со сборными Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.