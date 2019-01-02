Олег Сапрыкин – о драке на борту самолета: "Я никого не бил и не трогал, ни соседей, ни, боже упаси, стюардесс"

Чемпион мира по хоккею в составе сборной России Олег Сапрыкин отрицает информацию о том, что устроил драку на борту самолета, выполняющего рейс из Сочи в Москву.

– Сразу скажу, что никакой драки не было, я никого не бил и не трогал, ни соседей, ни, боже упаси, стюардесс. Я даже не могу предположить, откуда взялась такая информация. Я спокойно выпивал, сидя с женой в бизнес-классе. И вдруг неожиданно приземлились в Воронеже, – отметил Сапрыкин.

– Может быть, вас не обслужили должным образом, как должны были обслуживать в бизнес-классе?

– Нет, обслуживали нормально. Все приносили вовремя. Сзади, в эконом-классе сидел пассажир, который был недоволен нашим поведением. Возможно, мы вели себя шумновато, но все-таки был новый год, праздник.

"Я никого не трогал и не бил". Олег Сапрыкин – о внезапной посадке рейса "Сочи-Москва" в Воронеже