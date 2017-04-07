Олег Браташ: "Олимпийская сборная работает по плану национальной команды"

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ рассказал о том, что все мысли хоккеистов сейчас направлены на чемпионат мира, а не на возможность попасть на Олимпиаду-2018 благодаря решению НХЛ не отпускать на Игры своих хоккеистов.

– Изменилось ли настроение в команде после решения НХЛ не отпускать своих хоккеистов на Олимпиаду. Все-таки у многих ребят появился реальный шанс попасть туда?

– Мысли ребят направлены сейчас, в первую очередь, на чемпионат мира и они думают, как попасть туда. До Олимпиады есть время и все понимают, что ситуация может измениться. Поэтому мозги направлены на ближайшую цель.

– Какая сейчас стоит задача перед вашей командой. Может быть Олег Знарок давал какие-то установки на этот этап подготовки?

– Безусловно, он их давал. На данном этапе подготовки мы работаем по плану национальной сборной, который касается физической подготовки. Его составлял тренер нашей первой команды по физподготовке. Это касается и ледовых тренировок. Все согласовано. Тем более здесь находится Игорь Никитин, который входит в штаб национальной сборной. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)