Олег Браташ: "Капризов вернется в команду, когда врачи скажут, что рецидив травмы исключен"

Главный тренер олимпийской сборной России Олег Браташ отметил, что игроки "Локомотива" и "Ак Барса" находятся в среднем физическом состоянии. Также наставник рассказал о состоянии нападающего "Салавата Юлаева" Кирилла Капризова.

– В каком состоянии приехали игроки "Локомотива" и "Ак Барса", которые последними присоединились к команде?

– Тестирование на тренировках показывает, что все они в неплохом, среднем физическом остоянии. Никто не выпадает.

– Когда вернется Капризов и сможет ли он сыграть в Челябинске?

– Насчет Челябинска не уверен, но в ближайшее врем мы ждем его возвращения. Но это произойдет, когда врачи скажут, что нет никакого риска рецидива травмы.

– Есть ли еще травмированные, которые не могут заниматься в полную силу?

– Таких больше нет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)