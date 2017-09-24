"Очень жаль, что он так бессрочно ушел из жизни". Виталий Давыдов - об убийстве Виктора Толмачева

Трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов рассказал о том, что бывший вратарь сборной СССР Виктор Толмачев был прекрасным хоккеистом и порядочным человеком. Сегодня стало известно о том, что Толмачев был найден убитым в своем доме на Открытом шоссе. Он умер в результате получения колото-резаных ранений.

- Виктор всегда был порядочным человеком и прекрасным игроком, - цитирует "Р-Спорт" Давыдова. - Мы с ним часто пересекались - и во второй сборной СССР, и в первой, и в матчах чемпионата СССР. Он был вратарем высокого класса, прилежно относился к своим обязанностям и всегда был первым. И был примером для своих партнеров - как нужно готовиться к игре. Это был прекрасный человек и очень жаль, что он так бессрочно ушел из жизни.

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