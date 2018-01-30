Общий возраст первой тройки сборной России – 109 лет

В матче против Белоруссии тренерский штаб сборной России определил в первое звено троих самых возрастных форвардов команды – Илью Ковальчука (34 года), Павла Дацюка (39 лет) и Сергея Мозякина (36 лет). Таким образом, в общей сложности их возраст составляет 109 лет.
Отметим, что нападающий "Магнитки" выступает в непривычном для себя качестве правого нападающего – обычно, что в клубе, что в сборной Мозякин играет на левом фланге атаки (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)
Трансляция матча Россия - Белоруссия
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tipitip
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