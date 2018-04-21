Никита Охотюк: "Чувствую ответственность перед домашним чемпионатом мира. Надо побеждать"

Защитник юниорской сборной России Никита Охотюк заявил, что адаптировался к российскому времени и готов к старту юниорского чемпионата мира. Мировое первенство пройдет в Челябинске и Магнитогорске.

– Уже адаптировались к российскому времени после перелета из Северной Америки?

– Я прибыл в сборную почти за две недели до чемпионата и уже более-менее адаптировался к часовому поясу. Привыкнуть к команде было несложно – прошлым летом я уже проходил с ней длинные сборы перед Мемориалом Глинки, - цитируют "Известия" Охотюка. - Почти месяц мы тренировались в Москве. Всех ребят знаю, со всеми играли вместе.

– В игровом плане тоже не пришлось долго привыкать?

– Почти не пришлось. Надо было привыкнуть к тактике, а в плане взаимодействий с ребятами на льду всё уже было в порядке.



– Чувствуете особую ответственность от того, что вы будете представлять сборную на юниорском чемпионате в родном городе?

– Конечно. Остается только выигрывать.