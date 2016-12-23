"Ни один игрок женской и мужской сборных России не был уличен в допинге после Игр 2010 и 2014 годов"

Ни одна допинг-проба, взятая у игроков женской и мужской сборных России на Олимпиаде-2010 и Играх-2014, не оказалась положительной. Об этом сообщил советник президента ФХР Валерий Фесюк. Во время Игр он занимал пост исполнительного директора организации.
– Никто из спортсменов, которые добивались побед за период с 2008 по 2014 год, где бы мы ни сдавали пробы, в самых неожиданных местах, не был подвержен такой атаке, которая сейчас происходит. И все было нормально, – цитирует ТАСС Фесюка.
miker65
Боюсь, что это не поможет.Хоккей конечно более чистый и более честный вид спорта, но МОК может в наказание за профанацию Олимпиады в Сочи, полностью лишить нас права участия в Олимпиаде в Корее через год. А то еще и в Японии в 2020-м.
13:39
Тропическая гемангиома Мовсисяна
ВАДЕ не выгодно поднимать шум в хоккее, иначе он может ударить по НХЛ)))
22:22 23 декабря
konnepedalniy
Хорошо, что в хоккей хватает мозгов не жрать всякую дрянь.
19:48 23 декабря
цска 19781978
Сейчас за 29-31 биатлонистов накажут-это же зимний вид спорта
15:10 23 декабря