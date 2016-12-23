"Ни один игрок женской и мужской сборных России не был уличен в допинге после Игр 2010 и 2014 годов"

Ни одна допинг-проба, взятая у игроков женской и мужской сборных России на Олимпиаде-2010 и Играх-2014, не оказалась положительной. Об этом сообщил советник президента ФХР Валерий Фесюк. Во время Игр он занимал пост исполнительного директора организации.

– Никто из спортсменов, которые добивались побед за период с 2008 по 2014 год, где бы мы ни сдавали пробы, в самых неожиданных местах, не был подвержен такой атаке, которая сейчас происходит. И все было нормально, – цитирует ТАСС Фесюка.