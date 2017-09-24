"Не каждому дано играть в ЦСКА". Евгений Зимин - об убитом Викторе Толмачеве

Президент Национальной скаутской ассоциации, советский хоккеист Евгений Зимин отметил, что бывший вратарь ЦСКА и сборной СССР Виктор Толмачев был отличным игроком. Он также добавил, что выступать в составе армейцев было большим достижением для тех времен.

Сегодня стало известно, что Толмачев был найден убитым в своем доме. Он умер в результате получения колото-резаных ранений.

– Он был отличным игроком, выступал за ЦСКА во времена Тарасова. Я его близко не знал, но, конечно, приношу искренние соболезнования его близким и родным, – сказал в интервью "Пятому каналу" Зимин. – Играть в основном составе ЦСКА – уже большое достижение в те времена. Не каждому было дано играть за ЦСКА. Насколько я помню, в первую сборную он не попал, а во второй играл.

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