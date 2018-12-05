Назван состав олимпийской сборной России на Кубок Люцерна

Тренерский штаб олимпийской сборной России назвал состав команды на Кубок Люцерна. Об этом информирует официальный сайт ФХР.

Список игроков, которые поедут на турнир, выглядит следующим образом:

Вратари: Илья Коновалов ("Локомотив"), Владислав Подъяпольский ("Ак Барс"), Василий Демченко ("Трактор").

Защитники: Артём Земченок (СКА), Николай Демидов ("Сибирь"), Роман Абросимов ("Ак Барс"), Алексей Береглазов ("Металлург"), Дамир Шарипзянов ("Нефтехимик"), Игорь Исаев ("Трактор"), Владислав Провольнев ("Спартак"), Рушан Рафиков ("Локомотив"), Егор Рыков ("Сочи").



Нападающие: Алексей Кручинин, Олег Ли, Михаил Мальцев (все – СКА), Данил Веряев, Дамир Жафяров, Даниил Ильин (все – "Торпедо"), Денис Зернов, Илья Михеев (оба – "Авангард"), Данил Юртайкин, Денис Алексеев (оба – "Локомотив"), Александр Хохлачев ("Спартак"), Никита Михайлов ("Сибирь"), Андрей Чибисов ("Металлург").

Кубок Люцерна пройдет в Швейцарии с 13 по 14 декабря 2018 года. Помимо нашей команды и хозяев льда швейцарцев, на турнир приедут сборные Австрии и Словакии. 13 декабря сборная России сыграет со словаками, а на следующий день ее соперниками могут стать австрийцы или швейцарцы.