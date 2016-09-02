Назаров не смог вывести сборную Казахстана на Олимпиаду

Сборная Казахстана под руководством Андрея Назарова проиграла команде Франции во втором матче олимпийской квалификации со счетом 1:4. Уже на 20-й секунде счет открыл Найджел Доус, однако затем Казахстан пропустил четыре шайбы подряд. Это поражение лишило шансов команду Назарова на попадание на Олимпиаду-2018 – отставание от команды Франции теперь составляет 3 очка и даже в случае победы в заключительном матче над итальянцами, Казахстан не сможет обойти французов по личным встречам.
Олимпиада-2018
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Группа F
Франция - Казахстан - 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).
Крик ДуШи
Только кулаками махать может научить, а как чего то добиться - так ...
21:45
Деметрио
Дегенерат не помог Назарову!? Ну вот, для успеха надо было просто Да Косту избить...
20:14