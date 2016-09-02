Назаров не смог вывести сборную Казахстана на Олимпиаду

Сборная Казахстана под руководством Андрея Назарова проиграла команде Франции во втором матче олимпийской квалификации со счетом 1:4. Уже на 20-й секунде счет открыл Найджел Доус, однако затем Казахстан пропустил четыре шайбы подряд. Это поражение лишило шансов команду Назарова на попадание на Олимпиаду-2018 – отставание от команды Франции теперь составляет 3 очка и даже в случае победы в заключительном матче над итальянцами, Казахстан не сможет обойти французов по личным встречам.

Олимпиада-2018

Хоккей

Отборочный турнир

Групповой турнир

Группа F

Франция - Казахстан - 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).