19:56 | ХОККЕЙ

Назаров не смог вывести сборную Казахстана на Олимпиаду

0
0
0
2

Сборная Казахстана под руководством Андрея Назарова проиграла команде Франции во втором матче олимпийской квалификации со счетом 1:4. Уже на 20-й секунде счет открыл Найджел Доус, однако затем Казахстан пропустил четыре шайбы подряд. Это поражение лишило шансов команду Назарова на попадание на Олимпиаду-2018 – отставание от команды Франции теперь составляет 3 очка и даже в случае победы в заключительном матче над итальянцами, Казахстан не сможет обойти французов по личным встречам.

Олимпиада-2018

Хоккей

Отборочный турнир

Групповой турнир

Группа F

Франция - Казахстан - 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).

0
0
0


Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Крик ДуШи

Только кулаками махать может научить, а как чего то добиться - так ...

21:45

Деметрио

Дегенерат не помог Назарову!? Ну вот, для успеха надо было просто Да Косту избить...

20:14

Материалы других СМИ



Материалы других СМИ