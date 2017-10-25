На аллее Славы в "Лужниках" открыли памятник Валерию Харламову

На аллее Славы в "Лужниках" открыли монумент прославленному советскому хоккеисту Валерию Харламову, сообщает пресс-служба ФХР. Памятник создал Александр Рукавишников по проекту архитектора Сергея Шарова.

Ранее сообщалось, что около скульптуры планируется возвести павильон, в котором разместят предметы экипировки легенды мирового хоккея из фондов музея спорта "Лужников".

Харламов - двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира. В августе 1981 года он погиб в автомобильной аварии.