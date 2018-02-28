На Аллее славы ЦСКА открыт бюст Владимира Петрова

На Аллее славы Центрального спортивного клуба Армии в среду, 28 февраля, открыт бюст игрока ЦСКА и сборной СССР Владимира Петрова, информирует официальный сайт клуба.

В открытии памятника приняли участие начальник ФАУ МО РФ ЦСКА полковник Артём Громов, президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович, многолетний партнер Петрова по клубу и сборной Борис Михайлов, а также члены семьи хоккеиста, воспитанники Детской школы по хоккею ЦСКА, ветераны армейского спорта и многочисленные болельщики.