На 75-м году жизни скончался Геннадий Цыгуров. В 2014 году у заслуженного тренера СССР был диагностирован рак четвертой степени. "Трактор" на своем официальном сайте выразил соболезнования семье и близким Геннадия Федоровича.
"14 декабря на 75-м году жизни скончался Геннадий Цыгуров.
Вряд ли можно найти подходящие слова, чтобы выразить ту грусть и скорбь от утраты великого челябинского хоккеиста и тренера. Геннадий Федорович поистине являлся мэтром отечественного и российского хоккея. Он был верным другом, добрым человеком и настоящим мужчиной.
Хоккейный клуб "Трактор" выражает свои глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким Геннадия Федоровича. Это наша общая утрата", – говорится в заявлении на официальном сайте "Трактора".
Геннадий Цыгуров: "Сын умер в пятистах метрах от дома.
Каждый вечер хожу мимо этого места…"
Монте-Кристо (Мститель) .
Хороший, добротный игрок. Отличный тренер. Внес большой вклад и в наш хоккей. Его интервью в рубрике "Разговор по пятницам" одно из лучших. Вечная память....
19:06
ЮКИ
to kartikf1//я на матчи ск.урицкого ходил с начала 60-х годов,когда ещё не было дворца спорта,играли на центральном стадионе на открытой площадке и мёрзли мы там нещадно.сказать,что казанская команда была выдающейся язык не поворачивается.такой себе середнячок,даже Не из высшей лиги.играли с ижевском,серовым,прочими невзрачными клубами.кроме яши клопоуха никто в памяти не остался.
19:03
ladafan
karlikf1 это зависть может.... Бригадир- спасибо за счастливое детство, за лучшую команду страны 90-х!!!!
18:20
Урфин Джюс
karlikf1 Чувак, понимаю твое искреннее негодование.. только вот как мне кажется время ты выбрал не самое удачное для критики...
18:15
Алый Дракон
karlikf1, ты вообще берега попутал? И так неадекватным был, а сейчас вообще себя последней... мр...ю показал. Ты забыл, что о мертвых - либо хорошо, либо ничего. ...Мне стыдно за такого земляка, как ты... Фу, противно...
18:14
SaypinS
karlikf1 иногда лучше молчать
18:14
karlikf1
В 80-е годы тренировал наш казанский ск. им.Урицкого. Такую команду развалил! Ещё сынка своего-бездаря подтянул. 6-й номер, Дмитрием звали, защитник. На трибунах тогда орали, убирайся, дескать, откуда пришёл и сынка своего забирай.
18:01
Дядя Слава
Царство небесное....
17:50