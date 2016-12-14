На 75-м году жизни скончался Геннадий Цыгуров. В 2014 году у заслуженного тренера СССР был диагностирован рак четвертой степени. "Трактор" на своем официальном сайте выразил соболезнования семье и близким Геннадия Федоровича.

"14 декабря на 75-м году жизни скончался Геннадий Цыгуров.



Вряд ли можно найти подходящие слова, чтобы выразить ту грусть и скорбь от утраты великого челябинского хоккеиста и тренера. Геннадий Федорович поистине являлся мэтром отечественного и российского хоккея. Он был верным другом, добрым человеком и настоящим мужчиной.



Хоккейный клуб "Трактор" выражает свои глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким Геннадия Федоровича. Это наша общая утрата", – говорится в заявлении на официальном сайте "Трактора".

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