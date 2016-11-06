Молодежная сборная России взяла верх над сверстниками из Чехии

Молодежная сборная России (игроки до 20 лет) переиграла команду Чехии на Турнире четырех наций в шведском Гетеборге со счетом 3:2. В составе россиян голами отметились Максим Рассейкин, Михаил Сидоров и Кирилл Капризов. Следующий матч на турнире команда проведет 6 ноября против сборной Швеции.

Турнир четырех наций

Молодежные сборные (U20)

РОССИЯ – Чехия – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Голы: Нечас (бол.), 05:34 – 0:1. Рассейкин, 23:30 – 1:1. Капризов (Сидоров), 31:25 – 2:1. Сидоров (Капризов), 40:16 – 3:1. Калина (Нечас), 47:31 – 3:2.

Вратари: Волков – Скарек

Штраф: 18-22