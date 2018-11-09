Молодежная сборная России уступила Финляндии на турнире "Четырех наций"

Молодежная сборная России уступила национальной команде Финляндии в товарищеском матче, проведенном в рамках турнира "Четырех наций" (3:5).
Хоккей
Товарищеские матчи
Турнир "Четырех наций"
"Финляндия U20" - "Россия U20" - 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)
Голы: Морозов - 1 (мен.), 4:50 - 0:1. Мойланен - 1 (Энгберг), 17:04 - 1:1. Нюман - 1 (Хепониеми), 28:21 - 2:1. Нюман - 2 (Хонка), 33:38 - 3:1. Клеметти - 1 (бол., Нордгрен, Лааксонен), 37:03 - 4:1. Подколзин - 1 (Морозов), 49:17 - 4:2. Зайцев - 1 (Усманов), 55:57 - 4:3. Виртанен - 1 (мен., п.в.), 59:58 - 5:3.
Вратари: Лехтинен - Устименко (59:05 - 59:58).
9 ноября. Годонин. Zimni Stadion Hodonin.
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