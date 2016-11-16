05:58 | ХОККЕЙ

Молодежная сборная России проиграла в пятом матче Суперсерии

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Молодежная сборная России уступила сборной лиги Квебека (QMJHL) в пятом матче Суперсерии со счетом 0:4. Таким образом, команда Валерия Брагина потеряла шансы на итоговый успех в турнире. Заключительная игра серии пройдет в ночь с четверга на пятницу в 3:00 по московскому времени в Бе-Комо.

Суперсерия

Молодежные сборные

РОССИЯ – Сборная QMJHL – 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Голы: Готье (Дюбуа, Фортин), 35:52 – 0:1. Руа (бол. Дюбуа, Готье), 38:42 – 0:2. Шабо (Жирар, Фортин), 45:22 – 0:3. Готье (Достье, Мелош), 58:43 – 0:4.

Дополнительная информация

http://fhr.ru/main/news/card/?id_4=12702

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КОММЕНТАРИИ (1)
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maxcds

вторая шайба хороша. наши продолжают обкатывать тренерские задания, играют не вполную силу. Главные матчи с 26 декабря

07:55

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