00:28 | ХОККЕЙ

Молодежная сборная России проиграла шведам на Турнире четырех наций

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Молодежная сборная России (U20) уступила команде Швеции в заключительном матче Турнира четырех наций. Команды обменялись шайбами на 7-й минуте, но после этого шведы отличились трижды и середине матча вели со счетом 4:1. К 51-й минуте Александр Полунин оформил дубль в большинстве, но спустя 27 секунд сборная Швеции вновь увеличила отрыв и победила со счетом 6:3.

Всего на Турнире четырех наций сборная России провела 3 матча – проиграла по буллитам сборной Финляндии (1:2) и обыграла сборную Чехии со счетом 3:2.

Дополнительная информация

http://fhr.ru/main/news/card/?id_4=12666

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